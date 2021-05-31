Экономист предсказал вымирание массового туризма в России

https://static.news.ru/photo/d5bc08a0-c283-11eb-9b5a-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Массовый туризм в России вымрет из-за падения доходов населения и роста цен на путёвки. Большинство россиян в будущем уже не позволит себе путешествия, поездки за границу и вовсе станут уделом богатых, считает экономист Михаил Хазин, мнение которого приводит «Ридус».

Современная модель экономики основана на стимулирование спроса через кредиты и сейчас она терпит крах. Сужается платёжеспособный спрос людей, путешествия за рубеж становятся не всем по карману.

В целом туристическая схема, которая была после 1981 года, построена под массовый средний класс, который умирает у нас на глазах. У людей становится меньше денег, они себе такого позволить не смогут, — поясняет экономист.

Другой эксперт, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований Николай Переславский считает, что отдых станет менее качественным, даже если кто-то ещё и сможет купить путёвки. Он согласен с тем, что основная проблема для тех, кто планирует отдыхать в России или за рубежом — падение доходов.

Даже если они остались на тех же уровнях, что и до пандемии, то курсовая разница сделает отдых чуть хуже, чем раньше, — считает специалист.

Как сообщалось ранее, получить компенсацию половины стоимости путёвок в детские лагеря, приобретённых до старта программы туристического кешбэка, можно будет с 15 июня до конца октября. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.