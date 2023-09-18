Экономист предрек раскол в отношениях между Украиной и Восточной Европой Экономист Беляев: часть Европы может испортить отношения с Киевом из-за зерна

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Страны Восточной Европы могут испортить отношения с Киевом из-за вопроса ввоза украинского зерна, заявил в комментарии NEWS.ru финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев. Особенно активно свои позиции отстаивают представители промышленного сектора в Польше, Венгрии и Словакии.

ЕС смягчает требования по отношению к другим странам на ввоз украинского зерна, но Польша, Венгрия и Словакия строго стоят на защите собственных аграрных интересов. Даже Польша, которая стремилась расположить к себе Украину, была вынуждена ввязаться в этот конфликт, так как это грозило им очень большими внутренними проблемами, — поясняет Беляев.

Экономист поясняет, что в Польше очень силен аграрный сектор и предприниматели, которые заинтересованы в развитии сферы именно внутри страны, и которые также очень активны в политических вопросах. По его словам, властям не оставалось ничего другого, кроме как пойти против требований Евросоюза.

Остальные страны, по предположению Беляева, выразили такую же позицию, хоть и в менее жесткой форме, так как должны защищать собственных производителей и свои рынки.

Мы видим, как ЕС из-за подобных действий сильно разделяется и растут противоречия среди государств. Пока нельзя сказать, что эти противоречия будут иметь разрушающих характер, но и укреплению это способствовать не будет, — говорит экономист.

Польша, Словакия и Венгрия ранее ввели запрет на ввоз зерна с Украины, несмотря на отказ Еврокомиссии продлить ограничения. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал решение Еврокомиссии «вредным для польских фермеров» и добавил, что Варшава не будет прислушиваться к Берлину и Брюсселю.