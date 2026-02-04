Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 10:27

Экономист ответил, необходимо ли властям поддерживать все сферы бизнеса

Экономист Корнеев: государство физически не может поддержать все сферы бизнеса

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
У государства физически нет возможности поддерживать все сферы бизнеса, рассказал «Ямал-Медиа» экономист, доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев. Он отметил, что сегодня с неудобствами сталкиваются многие ниши бизнеса.

Сегодня взят курс на помощь прежде всего производственному сектору и реальной экономике, чтобы обеспечить для них дополнительные возможности по найму рабочей силы. Поэтому говорить о том, что надо поддерживать все предприятия малого и среднего бизнеса, неправильно, — заявил Корнеев.

По словам экономиста, у государства сейчас есть и другие интересы. Он отметил, что трудности для некоторых предпринимателей создают высокие ставки по кредитам и падение спроса.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что главную роль в системе налогообложения играет модель компании. По его словам, налоговый контроль сместился с формальных признаков на анализ фактической деятельности бизнеса.

