Экономист ответил, необходимо ли властям поддерживать все сферы бизнеса Экономист Корнеев: государство физически не может поддержать все сферы бизнеса

У государства физически нет возможности поддерживать все сферы бизнеса, рассказал «Ямал-Медиа» экономист, доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев. Он отметил, что сегодня с неудобствами сталкиваются многие ниши бизнеса.

Сегодня взят курс на помощь прежде всего производственному сектору и реальной экономике, чтобы обеспечить для них дополнительные возможности по найму рабочей силы. Поэтому говорить о том, что надо поддерживать все предприятия малого и среднего бизнеса, неправильно, — заявил Корнеев.

По словам экономиста, у государства сейчас есть и другие интересы. Он отметил, что трудности для некоторых предпринимателей создают высокие ставки по кредитам и падение спроса.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что главную роль в системе налогообложения играет модель компании. По его словам, налоговый контроль сместился с формальных признаков на анализ фактической деятельности бизнеса.