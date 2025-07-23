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23 июля 2025 в 13:13

Экономист объяснил, почему крупные банки снизили ставки по вкладам

Экономист Сухарев заявил, что банки снизили ставки из-за замедления инфляции

Крупные российские банки снизили ставки по рублевым вкладам из-за замедления экономики, в том числе инфляции, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» экономист Олег Сухарев. При этом он отметил, что инфляция до сих пор остается высокой.

Экономика замедляется, и доходности банков не резиновые, и поступающие доходы тоже тормозятся и это тоже вынуждает банки снижать процент по своим обязательствам. А это обязательство перед вкладчиками выплачивать большой процент, им все тяжелее и тяжелее дается при замедляющейся экономике, — отметил Сухарев.

Эксперт назвал снижение ставок по вкладам «экстравагантной акцией». Он также уточнил, что эта мера может сигнализировать о том, что ЦБ РФ может снизить ключевую ставку на предстоящем заседании, назначенном на 25 июля.

Экономист Петр Щербаченко ранее заявил, что ожидаемое уменьшение ключевой ставки влияет на предложения банков по депозитам. По его словам, годовая инфляция в июне 2025 года составила 9,4%, что ниже майского показателя, а ключевая ставка может опуститься до 16% к концу года.

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