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23 июля 2025 в 10:36

Названы основные причины снижения ставок по депозитам

Экономист Щербаченко: ключевая ставка влияет на предложения банков по депозитам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ожидаемое уменьшение ключевой ставки влияет на предложения банков по депозитам, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, годовая инфляция в июне 2025 года составила 9,4%, что ниже майского показателя, а ключевая ставка может опуститься до 16% к концу года.

К основным причинам снижения ставок по депозитам относятся снижение инфляции и прогнозы по ключевой ставке. Годовая инфляция в России, по данным Росстата, составила 9,4% в июне 2025 года, что ниже показателя мая. Банки корректируют ставки заранее, ожидая снижения ключевой ставки до 16% к концу 2025 года, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что средние ставки по депозитам могут опуститься до 12–13% для вкладов сроком на год и до 15–16% для краткосрочных вложений. При этом, по его словам, банки будут стараться привлекать клиентов высокими ставками, но только на короткие сроки или для новых клиентов.

Средние ставки могут опуститься до 12–13% для долгосрочных депозитов сроком год и до 15–16% для краткосрочных до полугода. Банки будут предлагать высокие ставки только на короткие сроки или для новых клиентов. Ожидается снижение ключевой ставки до 15–16% до конца года, что повлечет за собой снижение депозитных ставок, — резюмировал Щербаченко.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что к концу текущего года ключевая ставка Центрального банка России может опуститься до отметки 15%. По его словам, оптимальным вариантом для страны будет ключевая ставка в 7%.

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