Названы основные причины снижения ставок по депозитам

Ожидаемое уменьшение ключевой ставки влияет на предложения банков по депозитам, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, годовая инфляция в июне 2025 года составила 9,4%, что ниже майского показателя, а ключевая ставка может опуститься до 16% к концу года.

К основным причинам снижения ставок по депозитам относятся снижение инфляции и прогнозы по ключевой ставке. Годовая инфляция в России, по данным Росстата, составила 9,4% в июне 2025 года, что ниже показателя мая. Банки корректируют ставки заранее, ожидая снижения ключевой ставки до 16% к концу 2025 года, — пояснил Щербаченко.

Он отметил, что средние ставки по депозитам могут опуститься до 12–13% для вкладов сроком на год и до 15–16% для краткосрочных вложений. При этом, по его словам, банки будут стараться привлекать клиентов высокими ставками, но только на короткие сроки или для новых клиентов.

Средние ставки могут опуститься до 12–13% для долгосрочных депозитов сроком год и до 15–16% для краткосрочных до полугода. Банки будут предлагать высокие ставки только на короткие сроки или для новых клиентов. Ожидается снижение ключевой ставки до 15–16% до конца года, что повлечет за собой снижение депозитных ставок, — резюмировал Щербаченко.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что к концу текущего года ключевая ставка Центрального банка России может опуститься до отметки 15%. По его словам, оптимальным вариантом для страны будет ключевая ставка в 7%.