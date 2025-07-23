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23 июля 2025 в 13:36

Силовики пришли с обысками в петербургское отделение крупного банка

«ДП»: в петербургском отделении ББР Банка проходят обыски по делу о растрате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители проводят обыски в петербургском отделении ББР Банка, занимающего 45-е место в рейтинге российских банков по размеру. По данным издания «Деловой Петербург», мероприятия связаны с уголовным делом о крупной растрате, по которому 22 июля проходили следственные действия в Михайловском театре.

Как пишут авторы, обыски проводят сотрудники Следственного комитета и местного ГУ МВД. Известно, что ББР Банк является соучредителем ряда юрлиц, включая ООО «Смартфокс», долей в котором владеет собственник ГК «Балтийский лизинг» и «Контрол лизинг» Михаил Жарницкий.

Ранее сообщалось, что СК РФ провел обыск в Михайловском театре Санкт-Петербурга. Он связан с делом о растрате при ремонтных работах. Культурное учреждение возглавляет худрук Владимир Кехман. В прошлом он руководил театром в качестве директора, но в 2015 году покинул этот пост, приняв назначение на должность гендиректора Новосибирского театра оперы и балета.

До этого стало известно, что Кехман имеет задолженность по кредитам свыше 17,8 млрд рублей. Правоохранители выяснили это в рамках уголовного дела о растрате при реконструкции старой сцены театра. Также Кехман является директором МХАТ им. М. Горького.

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