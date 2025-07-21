Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
21 июля 2025 в 11:00

Названы продукты, которые сильнее всего подешевеют в августе

Экономист Цапликов заявил, что сильнее всего в августе подешевеет картофель

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В августе сильнее всего подешевеет картофель, заявил «Вечерней Москве» экономист Александр Цапликов. Он отметил, что цены на этот продукт снизятся почти в два раза.

Кроме того, в этот период ожидается существенное снижение стоимости лука, моркови и капусты, подчеркнул Цапликов. Цена уменьшится примерно на 30–40%.

Помимо этого, планируется, что подешевеют и некоторые виды фруктов, в том числе яблоки и груши. Цена на них может упасть на 20–25%. Снижение стоимости всех этих продуктов связано с поступлением свежего урожая в магазины, пояснил экономист.

Как ранее стало известно, стоимость куриных яиц в российских городах упала практически в четыре раза. По словам независимого эксперта Александра Корбута, такая ситуация сложилась из-за падения спроса на подобную продукцию в летний период.

продукты
цены
экономисты
овощи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В московских аэропортах продолжаются массовые отмены и задержки рейсов
МИД Ирана высоко оценил встречу Путина и Лариджани
Военэксперт ответил, почему Россия бьет по украинским ТЦК
Украинских детективов заподозрили в госизмене
«Показал, кто тут папочка»: чемпионка ОИ о победе синхрониста Мальцева
Полиция Петербурга начала проверку после внезапной смерти младенца
МРОТ в России могут повысить на 20%
Стало известно, сколько поездов задержали из-за обломков БПЛА под Ростовом
Россиянин собирал данные для Украины и попался ФСБ
Стало известно, когда посол Израиля завершит свою миссию
Кадры с летевшим на Москву дроном ВСУ появились в Сети
Пьяный водитель насмерть сбил 12-летнего мальчика под Петербургом
Польша купит долю в торгующем военной информацией стартапе ICEYE
У экс-владельца челябинского холдинга изъяли участки на берегу моря
Пассажирский самолет чуть не столкнулся с бомбардировщиком
Стало известно о формировании ВС России ловушки для ВСУ под Харьковом
Ситуация в Курской области утром 21 июля: тотальный разгром элиты ВСУ
Врачи перепутали рак кишечника с геморроем у 26-летней пациентки
Мишустин раскрыл планы на скоростную автомагистраль М-12 «Восток»
Простоявший всю ночь на подоконнике мужчина попал на видео
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Что выбрать для домашних животных: натуральное питание или корм
Общество

Что выбрать для домашних животных: натуральное питание или корм

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.