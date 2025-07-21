Названы продукты, которые сильнее всего подешевеют в августе

Названы продукты, которые сильнее всего подешевеют в августе Экономист Цапликов заявил, что сильнее всего в августе подешевеет картофель

В августе сильнее всего подешевеет картофель, заявил «Вечерней Москве» экономист Александр Цапликов. Он отметил, что цены на этот продукт снизятся почти в два раза.

Кроме того, в этот период ожидается существенное снижение стоимости лука, моркови и капусты, подчеркнул Цапликов. Цена уменьшится примерно на 30–40%.

Помимо этого, планируется, что подешевеют и некоторые виды фруктов, в том числе яблоки и груши. Цена на них может упасть на 20–25%. Снижение стоимости всех этих продуктов связано с поступлением свежего урожая в магазины, пояснил экономист.

Как ранее стало известно, стоимость куриных яиц в российских городах упала практически в четыре раза. По словам независимого эксперта Александра Корбута, такая ситуация сложилась из-за падения спроса на подобную продукцию в летний период.