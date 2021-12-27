Экономист назвал основную причину инфляции

Основная причина увеличивающейся в России инфляции — это тарифы естественных монополий: налоговые и неналоговые изъятия, сообщил «Царьграду» экономист Алексей Лапушкин. Он добавил, что постоянно дорожает топливо, что также влияет на стоимость любого товара.

Лапушкин пояснил, что в стоимость продукта входит даже цена металла.

Вроде бы я говорю дикую вещь. Какое отношение семечки подсолнечника имеют к металлургии? Какого хрена? Но вопрос в том, что если изменения какой-то таможенной пошлины приводят к уменьшению посевов подсолнечника, вам меньше нужно сельхозтехники. Те, кто планировал расширять свой парк сельхозтехники или его модернизировать, они не закупят новое оборудование. Соответственно, машиностроители не закупят металл, — объяснил экономист.

Ещё один важный, по мнению Лапушкина аспект, — ценовая политика торговых сетей. Он рассказал, что происходит сильная наценка даже на тот товар, который становится дешевле в опте.

Также экономист считает, что в экономике нужна рабочая система планирования и стратегического принятие решений.

А не как сейчас — президент кулаком по столу постучал, почему хлеб дорожает, и где-то чиновники подорвались, побежали, — резюмировал Лапушкин.

Ранее сообщалось, что повышение уровня цен на продукты, недвижимость и поездки является для россиян второй по значимости проблемой. На первом месте — переживания, связанные с пандемией коронавируса.