Экономика землетрясений: сколько они стоят государствам Ущерб экономикам Турции и Сирии может составить десятки миллиардов долларов

Фото: Efekan Akyuz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Больше 4 тыс. человек погибли в Турции и Сирии в результате мощнейшего с 1939 года землетрясения и повторных толчков, которые произошли в течение суток. Последствием стихийного бедствия стали масштабные разрушения инфраструктуры, восстановление которой будет стоить государствам немалых денег. NEWS.ru узнал, как землетрясения влияют на экономики разных стран.

Что известно о жертвах и разрушениях

Первое мощное землетрясение произошло рано утром в понедельник в районе Пазарджик турецкой провинции Кахраманмараш. Его магнитуда, по разным данным, составила от 7,4 до 7,8 балла. Подземные толчки также ощущались в некоторых регионах Сирии, Ливана, Израиля и даже Грузии. Еще одно землетрясение примерно такой же магнитуды произошло днем в районе Эльбистан той же провинции.

В результате на газопроводе в южной части Турции произошли взрыв и пожар. В порту турецкого Искендеруна, который был закрыт сразу после землетрясения, тоже начался пожар. Землетрясения привели к обрушению нескольких тысяч жилых домов и других зданий, объектов инфраструктуры (в том числе автомобильных дорог) и объектов культурного наследия (в частности, крепости времен Римской империи в городе Газиантеп). В некоторых районах Турции нарушено или временно прекращено снабжение газом и электричеством. В целях безопасности была приостановлена прокачка нефти государственной компанией BOTAŞ.

Число погибших, по последним данным, возросло до 3549, ранены 22 168 человек, сообщают власти. В Сирии на момент сдачи материала было известно более чем о 812 погибших (Красный Крест оценивает число погибших минимум в 1,5 тыс. человек), пострадали 1449.

Местные агентства по управлению рисками уже подсчитали, что только в Турции ущерб может составлять $15 млрд.

Фото: IMAGO/Stefan Zeitz/Global Look Press

Как землетрясения могут повлиять на экономику

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая:

По оценке геологической службы США, потери турецкой экономики могут составить около 2% ВВП. По оценкам FIW — Research Centre International Economics, типичное землетрясение снижает ВВП на душу населения на 1,6% на горизонте последующих восьми лет, с существенной неоднородностью по категориям стран. В частности, страны с низким и средним уровнем дохода несут наибольший долгосрочный экономический ущерб, в то время как страны с высоким уровнем дохода могут даже испытать некоторые положительные эффекты в результате нового строительства, инвестиций и т. д. В случае с Турцией, быстроразвивающейся и диверсифицированной экономикой, можно ожидать, что правительство найдет возможность помочь людям с восстановлением жилья и инфраструктуры, пусть даже это временно увеличит бюджетный дефицит и инфляцию. Для Сирии, бедной страны, где много лет идет гражданская война, ситуация окажется хуже. Хотя помощь со стороны России может предотвратить катастрофический сценарий.

Доцент экономического факультета РУДН Роберт Воскеричян:

В прессе уже появились предварительные оценки возможного экономического ущерба от землетрясения в Турции — $15 млрд. За основу берется количество разрушенных зданий и сооружений, а также примерная стоимость их восстановления. Однако нужно учесть еще социальную поддержку пострадавших, а также возможные потери из-за приостановки турбизнеса на той части зоны бедствия, что расположена на средиземноморском побережье. На мой взгляд, ущерб сопоставим с экономическими последствиями предыдущего крупнейшего землетрясения в Измите (1999) и может составить не менее $20 млрд. В Сирии масштаб бедствия меньше, оценочный ущерб — не более $3 млрд. При этом надо учитывать, что на размер ущерба влияет уровень развития территории. Например, ущерб от японского землетрясения 2011 года составил примерно $300 млрд. Ведь тогда в результате землетрясения остановилась работа атомных электростанций и мощного промышленного кластера. В Турции ситуация иная.

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко:

Оценка $15 млрд очень приблизительна и может сильно скорректироваться с учетом «цепной» реакции отраслей, связанных с разрушением инфраструктуры. Так, в эпицентре землетрясения — городе Газиантеп — разрушена значительная часть строений и дорожной инфраструктуры. Экономика Турции потребуют серьезных государственных вливаний. Но здесь можно увидеть и некоторые положительные моменты: восстановление строений будет происходить с использованием последних технологических достижений в части сейсмоустойчивости, а значит, строительная отрасль страны получит не только финансовые, но и технологические «инъекции». А учитывая мультипликативный механизм, можно смело говорить о том, что финансовые вливания получат и другие, смежные со строительством отрасли, и список этот достаточно внушителен.

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global look Press Последствия цунами и землетрясения в Японии

Другие «дорогие» землетрясения последних лет

Япония, 2011 год

Сильнейшее землетрясение в истории Японии магнитудой в 9 баллов произошло в 370 километрах к северо-востоку от Токио. Число погибших и пропавших без вести составило около 20 тыс. человек. Около 93% погибших стали жертвами гигантской волны, вызванной землетрясением. Цунами накрыло территорию общей площадью 561 квадратный километр. Частично или полностью оказались разрушены около 190 тыс. зданий.

Агентства Kyodo News со ссылкой на подсчеты правительства сообщало, что общий ущерб оценивается в $198–309 млрд. При этом в убытки не были включены падение промышленного роста, ВВП и объемов торговли, вызванные бедствием.

Китай, 2008 год

Землетрясение в китайской провинции Сычуань унесло жизни десятков тысяч человек, став одним из самых масштабных по числу жертв за всю историю человечества. По официальным данным, тогда погибли или пропали без вести более 87,5 тыс., еще 374,6 тыс. получили ранения, а, по меньшей мере, пять миллионов человек остались без крыши над головой. Ущерб от удара подземной стихии оценили в $153 млрд.

Чили, 2010 год

Землетрясение в 115 километрах к северу от города Консепсьон стало одним самых разрушительных за последние десятилетия. По оценкам чилийских властей, погибли более 800 человек, без крова остались около 2 млн человек, повреждены 1,5 млн домов, из которых 500 тыс. не подлежат восстановлению.

По данным базирующейся в США международной группы по оценке последствий катастроф (EQECAT), лишь первые оценки ущерба от землетрясения варьировались от $15 млрд до $30 млрд.

Гаити, 2010 год

По разным данным, жертвами землетрясения стали от 230 тыс. до 300 тыс. человек, пострадали около 3 млн человек. Были разрушены 250 тыc. домов.

Огромный ущерб был нанесен инфраструктуре Гаити, была парализована телефонная связь и подача электроэнергии. Были разрушены ключевые здания, среди которых президентский дворец, парламент, Министерство здравоохранения, штаб-квартира ООН и т. п. Были повреждены или разрушены около 4 тыс. школ, уничтожены восемь больниц, еще 22 были серьезно повреждены в трех наиболее пострадавших от землетрясения регионах. Общий объем ущерба, нанесенного стране, оценивался в $8–14 млрд.