Дуров по-русски объяснил, как Apple уничтожает стартапы по всему миру

https://static.news.ru/photo/b03b98b2-c206-11ea-98ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Adar/Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал перевод своей статьи «Как Apple уничтожает стартапы по всему миру — и как это можно остановить». Она вышла на английском языке ещё в июне и, по мнению автора, его посыл остался «непонятым многими русскоязычными СМИ, которые его неверно перевели».

Дуров напоминает , что Apple требует от всех разработчиков приложений в AppStore перечислять ей 30% от оборота с продажи любых цифровых услуг. Сама компания не помогает стартаперам почти ничем и особенно не рискует. На разработчиков же ложатся ещё и оплаты зарплат, хостинга, маркетинга, лицензий и государственных налогов.

Почти так же печально обстоят дела у разработчиков на смартфонах Android от Google. Те проекты, которым удается оставаться прибыльными несмотря на 30%-ный сбор, почти всегда приносят меньше чистого дохода собственным создателям, чем дуополии Apple и Google, — отмечает основатель Telegram

Это приводит к тому, что десятки миллиардов долларов оседают у двух американских корпораций, тогда как команды локальных разработчиков по всему миру находятся на грани экономического выживания. У них не остаётся средств на развитие.

Это беспрецедентный по своему масштабу пример централизации и дисбаланса, когда целые секторы цифровой экономики оказываются обескровлены непомерным сбором, возможным только в условиях отсутствия конкуренции, — возмущается Дуров.

В пример он приводит компанию Microsoft, которая будучи монополистом в 90-е, давала разработчикам приложений свободно распространять свои программы для Windows, не платя процент от своих заработков.

Он напоминает, что в Евросоюзе началось антимонопольное расследование в отношении «Яблока». Основатель Telegram утверждает, что его компания планирует участвовать в этих дискуссиях с регуляторами в ЕС и других крупных юрисдикциях, чтобы защищать интересы пользователей и разработчиков.

Дуров считает, что необходимо законодательно обязать Apple дать возможность пользователям устанавливать приложения не только через AppStore.

На многие стартапы подобное изменение окажет более позитивный эффект, чем любые налоговые послабления, — убеждён Дуров.

Примерно об этом же сегодня на панельной дискуссии, которая прошла в рамках встречи премьера РФ Михаила Мишустина с представителями IT-индустрии в казанском Иннополисе, говорил вице-президент Telegram Илья Перекопский. Он призвал Россию присоединиться к движению по решению вопроса.

До этого Telegram не участвовала в публичных встречах с российским правительством и находился с властями в конфронтации. В апреле 2018 года Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram на территории России из-за отказа предоставить российским спецслужбам ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. ФСБ заявляла, что это необходимо для борьбы с терроризмом. 14 июня того же года адвокаты в Мосгорсуде проиграли апелляцию на это решение.

Однако российские власти так и не смогли полностью заблокировать мессенджер. Сервис продолжил работать с незначительными сбоями. При этом им активно пользуются представители власти и их пресс-службы.

18 июня 2020 года Роскомнадзор отменил ограничение доступа к Telegram, несмотря на то что администрация мессенджера так и не передала властям РФ ключи шифрования. В ведомстве при этом сослались на успехи модераторов сервиса в борьбе с пропагандой терроризма и насилия. В федеральной службе добавили, что готовы сотрудничать со всеми организациями, работающими в Сети, для борьбы с распространением запрещённой информации (экстремистские материалы, детская порнография, пропаганда самоубийств и наркотиков).

По информации самого мессенджера, несмотря на усилия Роскомнадзора, за два года блокировки активная аудитория в РФ выросла до 30 млн человек, писал NEWS.ru.