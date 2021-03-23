Дуров объявил о привлечении более $1 млрд на Telegram

https://static.news.ru/photo/4db48960-8be6-11eb-8449-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolas Joao Kokovlis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мессенджер Telegram привлёк больше $1 млрд. Для этого руководство продало облигации компании крупнейшим инвесторам мира, сообщил основатель сервиса Павел Дуров.

Я рад сообщить, что Telegram собрал более $1 млрд, продав облигации некоторым из крупнейших и наиболее грамотных инвесторов со всего мира, — написал он в Telegram.

По его словам, получение денег позволит продолжить глобальный рост сервиса, сохраняя независимость и ценности. Кроме того, они будут «подписывать» анонсированную ранее стратегию монетизации мессенджера.

Ранее NEWS.ru писал, что Дуров отреагировал на решение суда Нью-Йорка в отношении Telegram. По его словам, компании удалось достигнуть соглашения с американским регулятором. Дуров также подчеркнул, что Telegram выплатит все необходимые компенсации. «К сожалению, мы не смогли запустить платформу TON к установленной нами дате из-за предварительного судебного запрета, и нам пришлось вернуть оставшиеся средства покупателям в соответствии с нашими договорными соглашениями. Мы признаём и не отрицаем нашу ответственность за случившееся», — сказал он.