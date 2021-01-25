Доллар и евро подешевели на открытии торгов МосБиржи

https://static.news.ru/photo/5f6cec52-5ee0-11eb-9e57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курсы доллара и евро снизились на открытии торгов Московской Биржи.

Согласно данным торговой площадки, курс американской валюты к 10:01 мск терял 42 копейки и достигал отметки в 74,88 рубля. Евро дешевел на 55 копеек — до 91,07 рубля.

К 10:20 падение доллара и евро усилилось. Так, курс доллара находился на уровне 74,68 рубля (-0,82%), евро — 90,94 рубля (-0,74%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. К 10:24 мск индекс МосБиржи рос на 1,12%, до 3420,96 пункта, индекс РТС прибавлял 1,76%, достигая 1443,26 пункта.

Ранее NEWS.ru писал, что цена самой популярной криптовалюты относительно умеренно увеличивается, превышая отметку в $33 тысячи. К 09:30 мск стоимость биткоина росла на 1,49%, до $33 349. На крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance биткоин прибавлял 1,96%, достигая отметки в $33 313. По словам директора Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимира Панушкина, в настоящее время психологический фон крипторынка указывает на то, что хотя биткоин и имеет потенциал роста, участники в большей степени сосредоточены на подготовке вероятного реванша.