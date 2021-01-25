Стоимость биткоина умеренно растёт

https://static.news.ru/photo/1ef2bc42-5ee0-11eb-8339-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цена самой популярной криптовалюты относительно умеренно увеличивается, превышая отметку в $33 тысячи.

Согласно данным портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю цену более чем по 20 биржам, к 09:30 мск стоимость биткоина росла на 1,49%, до $33 349. На крупнейшей по объёму торгов криптовалютами бирже Binance биткоин прибавлял 1,96%, достигая отметки в $33 313.

По словам директора Центра социальных матричных технологий «Социома» Владимира Панушкина, в настоящее время психологический фон крипторынка указывает на то, что хотя биткоин и имеет потенциал роста, участники в большей степени сосредоточены на подготовке вероятного реванша.

Они недовольны замедлением роста и настроены на возвращение «бычьего» тренда, — уточнил он.

Эксперт добавил, что в связи с этим к концу 25 января ожидается небольшой рост, который может приблизиться к отметке в $34 тысячи, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее директор российского представительства крупнейшей биржи по объёму торгов криптовалютами Binance Глеб Костарев сообщил, что снижение стоимости биткоина, вероятнее всего, связано с активной фиксацией прибыли крупными инвесторами. Цена самой популярной криптовалюты на биржах 22 января опускалась ниже $30 тысяч.

На долю биткоина сейчас приходится 68,3% всего глобального рынка криптовалют. Примечательно, что другая криптовалюта — Ethereum — достигла своего исторического ценового максимума в $1428 и уже опережает биткоин по темпам роста.