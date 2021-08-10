США предсказали долгую безработицу

США ожидает безработица на протяжении долгого времени. Ситуация на рынке труда остаётся тяжёлой, пишет The Economist.

Издание отмечает, что созданы сотни тысяч новых рабочих мест, появилось рекордное количество вакансий, однако положение пока не нормализуется . Занятость в Соединённых Штатах в ближайшее время не сможет догнать допандемийный уровень.

Газета напоминает, что перед пандемией развитые страны пережили настоящий бум занятости. В докоронавирусном 2019 году доля работающих или ищущих работу людей старше 15 лет была выше, чем когда-нибудь, начиная с конца 1990-х годов.

Уровень занятости в трудоспособном возрасте — от 16 до 64 лет — был рекордно высоким в большей части богатых государств. Уровень безработицы в США находился на уровне 4,22% в 1999 году. В 2020 году — 3,67%. В странах Евросоюза — 12% в 1999 году и 6,6% в 2020 году.

Эксперты считают маловероятным, что власти стран смогут закрыть дефицит занятости просто за счёт создания рабочих мест — сейчас таким путём пошли в США. Одной из причин проблемы называется уменьшение количества мигрантов — это примерно пятая часть дефицита рабочей силы в Штатах.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп продлил временный запрет на выдачу рабочих виз. Меры объясняются нехваткой кадров внутри самих Штатов. Политик отметил, что пандемия нового коронавируса до сих пор оказывает существенное воздействие на источники дохода граждан США.