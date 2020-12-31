Белый дом продлил запрет на выдачу рабочих виз в США

https://static.news.ru/photo/03570ae8-4c06-11eb-8a92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Действующий президент США Дональд Трамп продлил временный запрет на выдачу рабочих виз, передаёт пресс-служба Белого дома. Новое распоряжение действует минимум до 31 марта 2021 года. При необходимости его продлят. Меры объясняются нехваткой кадров внутри самих Штатов.

Политик отметил, что пандемия нового коронавируса до сих пор оказывает существенное воздействие на источники дохода граждан США.

Хотя общий уровень безработицы в США в ноябре составил 6,7%, [что] отражает заметное снижение [этого показателя] по сравнению с апрельским максимумом, в несельскохозяйственном секторе, учитывая сезонные колебания в ноябре, по-прежнему было на 9 834 000 вакансий меньше, чем в феврале 2020 года, — заявил лидер. Видеообращение политика опубликовал официальный аккаунт Белого дома в социальной сети Twitter.

Для защиты внутреннего рынка труда Трамп подписал несколько прокламаций в апреле и июне 2020 года. Первая из них на 60 дней запретила оформление грин-карт для большинства категорий заявителей. В июне ограничение продлили до конца декабря. Кроме того, до 31 декабря приостановили выдачу виз типа H-1B, H-2B, H-4, L и большинства документов категории J. Все они дают право на работу в США.

Накануне президент США подал апелляцию в Верховный суд страны в связи с выборами главы государства в штате Висконсин. В его штабе объяснили такое действие желанием обеспечить честность избирательного процесса. Выборы главы государства состоялись в США 3 ноября. Наибольшее число голосов набрал бывший вице-президент Джо Байден. Однако действующий глава государства своего поражения не признаёт. Победителя 6 января официально объявит конгресс, инаугурация запланирована на 20 января 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители Республиканской партии заблокировали принятое Конгрессом США решение об увеличении до $2 тыс. пособия гражданам в связи с пандемией коронавируса.