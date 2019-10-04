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Российская экономика продемонстрирует стагнацию, если темпы роста мировой экономики снизятся ниже уровня 2%, а цены на нефть упадут до $40 за баррель. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития России на 2020–2022 годы, подготовленном Минэкономразвития. Документ внесён в Госдуму вместе с проектом бюджета.

При этом в ведомстве отметили, что при стабильной ситуации в мировой экономике и отсутствии ухудшений накопленный запас резервов, а также укрепление внешнеэкономических связей с Индией и Китаем «позволят российской экономике...