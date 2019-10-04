В материалах Министерства финансов РФ к проекту бюджета 2020–2022 годов говорится о том, что реальные доходы россиян могут упасть в 2019 году из-за необходимости платить проценты по кредитам.
...динамика реальных располагаемых доходов населения, несмотря на динамичный рост заработной платы, остаётся отрицательной на фоне возрастающего негативного вклада обязательных платежей, в том числе процентов за предоставленные кредиты, — говорится в данных министерства.
Рост реальных доходов населения сохранится на уровне предыдущего года и составит 0,1%.
Как ранее писал News.ru, банки России выдали за август 2019 года на 7% больше потребительских займов, чем в этом же месяце в прошлом году. Об этом сообщил руководитель бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.
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