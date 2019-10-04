https://static.news.ru/photo/da4064a0-e744-11e9-ab9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Банки России выдали за август 2019 года на 7% больше потребительских займов, чем в этом же месяце в прошлом году. Об этом сообщил руководитель бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

В текущем году в августе кредитные организации выдали 1,5 млн ссуд против 1,4 млн в 2018 году. При этом объём выдачи потребкредитов превысил июльские показатели на 3%. Средняя сумма снизилась до 173,8 тысячи руб. Таким образом, объём портфеля потребкредитов превысил 4,2 трлн рублей в этот период, передаёт ТАСС .

По словам руководителя бюро, данная динамика объясняется тем, что основные игроки рынка стали менять свою кредитную политику в преддверии введения с 1 октября новых требований регулятора о расчёте показателя долговой нагрузки.

У большинства из них выразилось в снижении среднего чека — величины средств, выдаваемых банком одному клиенту — физическому лицу, — объяснил Лагуткин.

Для того чтобы граждане не брали на себя слишком много кредитов, с 1 октября банки повысили коэффициенты риска при предельной долговой нагрузке. Нововведение должно ограничить выдачу ссуд закредитованным гражданам.

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