Банки России выдали за август 2019 года на 7% больше потребительских займов, чем в этом же месяце в прошлом году. Об этом сообщил руководитель бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.
В текущем году в августе кредитные организации выдали 1,5 млн ссуд против 1,4 млн в 2018 году. При этом объём выдачи потребкредитов превысил июльские показатели на 3%. Средняя сумма снизилась до 173,8 тысячи руб. Таким образом, объём портфеля потребкредитов превысил 4,2 трлн рублей в этот период, передаёт
По словам руководителя бюро, данная динамика объясняется тем, что основные игроки рынка стали менять свою кредитную политику в преддверии введения с 1 октября новых требований регулятора о расчёте показателя долговой нагрузки.
У большинства из них выразилось в снижении среднего чека — величины средств, выдаваемых банком одному клиенту — физическому лицу, — объяснил Лагуткин.
Для того чтобы граждане не брали на себя слишком много кредитов, с 1 октября банки повысили коэффициенты риска при предельной долговой нагрузке. Нововведение должно ограничить выдачу ссуд закредитованным гражданам.
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