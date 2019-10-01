https://static.news.ru/photo/9f0e5074-e3d7-11e9-9d2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российские банки и микрофинансовые организации (МФО) с 1 октября при выдаче заёмных средств обязали рассчитывать предельную долговую нагрузку (ПДН) граждан.

Гендиректор Объединённого кредитного бюро (ОКБ) Артур Александрович отметил, что нововведение вряд ли окажет сильное влияние на рынок потребительского кредитования. Он также отметил, что эта мера будет применяться только для новых кредитов.

Полагаю, что гражданам не будут автоматически отказывать в кредите только из-за повышенной долговой нагрузки, если он в целом является приемлемым клиентом для банка, — цитирует Александровича РИА Новости .

По его словам, в настоящее время на погашение платежей по кредитам более 50% своего дохода отдают около 15,7% заёмщиков.

Ранее Банк России не раз заявлял, что фиксирует рост долговой нагрузки россиян. Так, в сентябре ЦБ сообщил, что кредитная нагрузка населения превысила пик 2013–2014 годов в 75% регионах страны.

Как писал News.ru, сразу в 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране. В лидеры антирейтинга вышли Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан и Тува. Эксперты считают, что закредитованность напрямую связана со снижением благосостояния населения.