https://static.news.ru/photo/5e098828-e68e-11e9-a606-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что темпы роста ипотечного кредитования в будущем сохранятся на уровне 20% в год.

Если учитывать секьюритизации кредитов, темпы роста ипотеки, которые происходят, составляют около 21% год к году, примерно на 20% мы считаем, что эти темпы роста и сохранятся, — цитирует Юдаеву РИА Новости .

Российские застройщики, которые привлекают деньги граждан для возведения новых домов, с 1 июля обязаны работать по системе эскроу-счетов.

На этих счетах средства граждан должны храниться до завершения стройки. Строительные компании при этом используют кредиты банка — так называемое проектное финансирование. Такой порядок позволяет защитить дольщиков, ведь застройщик получит их деньги только после того, как отдаст им ключи от квартир.

Как писал News.ru, Юдаева отметила, что рост ипотечного кредитования должен идти параллельно с ростом жилищного строительства, потому что в противном случае это приводит к повышению цен на жильё.