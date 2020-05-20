Депутат ГД рассказал, на каких акциях можно заработать

Всё это с выходом из пандемии должно вырастать, в результате можно на этом заработать, — цитирует его РИА Новости.
В то же время он порекомендовал не тратить все средства на акции. Аксаков отметил, что ситуация с пандемией пока неясна и возможно её повторение. Кроме того, неизвестно, как будет разворачиваться экономический кризис.
Ранее NEWS.ru писал, что российский рынок ценных бумаг 19 мая открылся увеличением биржевых индексов. Показатели МосБиржи прибавили 0,3% и превысили уровень в 2700 пунктов впервые с 30 апреля. Положительной динамике способствовали растущие цены на нефть.