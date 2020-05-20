Депутат ГД рассказал, на каких акциях можно заработать

https://static.news.ru/photo/bf0a077c-9a8b-11ea-b6d5-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Аксаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейчас неплохое время для приобретения ценных бумаг, но все сбережения вкладывать в них не стоит. Об этом заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он пояснил, что в настоящее время курс акций заметно снизился, поэтому есть шанс получить прибыль, когда они начнут расти в цене после пандемии.

Парламентарий порекомендовал покупать ценные бумаги «Роснефти», ЛУКОЙЛа, отечественных металлургических компаний, Сбербанка.

Всё это с выходом из пандемии должно вырастать, в результате можно на этом заработать, — цитирует его РИА Новости.

В то же время он порекомендовал не тратить все средства на акции. Аксаков отметил, что ситуация с пандемией пока неясна и возможно её повторение. Кроме того, неизвестно, как будет разворачиваться экономический кризис.

Ранее NEWS.ru писал, что российский рынок ценных бумаг 19 мая открылся увеличением биржевых индексов. Показатели МосБиржи прибавили 0,3% и превысили уровень в 2700 пунктов впервые с 30 апреля. Положительной динамике способствовали растущие цены на нефть.