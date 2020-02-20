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Россельхознадзор запретил ввозить в страну животноводческую продукцию из КНР, даже товары в заводской упаковке. Мера распространяется как на посылки, так и на ручную кладь и багаж прибывающих в РФ пассажиров.

Популярные в России китайские деликатесы — свиные уши, куриные лапки в желе и вяленое мясо. Эксперты считают, что такой запрет оправдан — существуют прецеденты передачи инфекции через продукты, например, кокосовое молоко. Правда, речь идёт о другом семействе вирусов, в частности, штамме Nipah henipaviru, пояснила завкафедрой вирусологии МГУ Ольга Карпова «Известиям».

Как писал NEWS.ru ранее, власти КНР признали препарат «Абидол» лекарством от коронавируса. Он вошёл в шестую версию предварительного плана лечения заболевания. На сегодняшний день производством препарата заняты сразу несколько фармацевтических компаний. Многие эксперты считают, что противовирусное действие медикамента не доказано.