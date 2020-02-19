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Власти КНР признали препарат «Абидол» лекарством от коронавируса. Он вошёл в шестую версию предварительного плана лечения заболевания.

На сегодняшний день производством препарата заняты сразу несколько фармацевтических компаний. Многие эксперты считают, что противовирусное действие медикамента не доказано. Также наряду с «Абидолом» в китайский список эффективных препаратов попали «Лорохинфосфат» и «Рибавирин» в комбинации с интерфероном или лопинавиром/ритонавиром.

NEWS.ru писал ранее, что к 19 февраля эпидемия затронула более 75 тысяч человек, из которых большинство — жители КНР. С начала года жертвами коронавируса стали более двух тысяч человек.