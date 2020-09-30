Дания выдала разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/828d04e6-03d8-11eb-a07c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Nord Stream 2 AG получил разрешение на эксплуатацию «Северного потока — 2» на континентальном шельфе Дании. Соответствующий документ выдало Датское энергетическое агентство (ДЭА).

В компании подчеркнули, что подготовительные работы начнутся в ближайшие недели. «Северный поток — 2» проложат по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Однако разрешение выдали на основании ряда условий, среди которых есть пункт о безопасной эксплуатации трубопровода.

Условия разрешения на строительство «Северного потока — 2» от 30 октября 2019 года остаются в силе, поскольку они ещё не были выполнены и при этом они существенны для фазы эксплуатации, — говорится в релизе ДЭА.

«Северный поток — 2» предполагает две нитки трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. Европейскими партнёрами «Газпрома» являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, и половина этой суммы приходится на западные предприятия.

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Как писал NEWS.ru ранее, эксперт польского портала «Дифенс 24» Якуб Вех считает, что основная угроза по поводу «Северного потока — 2» продолжает исходить от Соединённых Штатов. А отравление Алексея Навального на ситуации с реализацией проекта не скажется.