Coca-Cola подсчитала потери после ухода из России Coca-Cola HBC потеряла $195 млн из-за ухода из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После ухода с российского рынка Coca-Cola HBC потеряла $195,36 млн, следует из данных в отчете компании за первое полугодие этого года. Кроме того, чистая прибыль компании снизилась на 34%, до €153 млн за первые шесть месяцев этого года, передает ТАСС.

Согласно отчету, помимо прекращения деятельности в России, на компанию негативно влияет «продолжающаяся инфляция», — отмечается в сообщении.

Во втором полугодии, согласно документу, производителя ожидают новые финансовые потери в размере около €82 млн, так как оставшиеся в России запасы почти исчерпаны, а производство и продажа напитков Coca-Cola или других брендов компании в стране не планируется.

В июне компания Coca-Cola oбъявила, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в РФ, в том числе Coca-Cola, Sprite, Fanta и сок «Добрый». Российские клиенты дистрибьютора в данный момент находятся в процессе исчерпания запасов.

В августе российская компания-производитель соков «Мултон», принадлежащая Coca-Cola, рассказала о том, что готовит масштабный ребрендинг. Обновления коснутся газированных напитков Cola и Fanta, которым присвоят новые названия. Так, Coca-Cola получит название «Добрый Cola» a Fanta — «Добрый Orange».