https://static.news.ru/photo/ac7c99a0-4d59-11ea-9a58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число регионов с дефицитом бюджета составило треть за 2019 год. Данные представлены Минфином.

По сравнению с предыдущим годом таких регионов стало больше в два с небольшим раза. Из количество выросло с 15 до 35, сообщает РБК. Суммарный дефицит бюджета составляет 233 млрд рублей.

Самый большой показатель у Московской области — 74,4 млрд рублей, Москвы — 53,3 млрд рублей. Доходы в этих регионах составили 2,6 трлн рублей и 739 млрд рублей соответственно.

Наименьший дефицит наблюдается в Чечне, Орловской области и Магаданской. Он составляет по 0,2% от расходов. Ещё в семи регионах дефицит бюджета не выше 1% от расходов. Профицит бюджета зарегистрирован в Красноярском крае — 38 млрд рублей, Ямало-Ненецком автономном округе — 31,7 млрд рублей, Краснодарском крае — 31,5 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства заявил, что профицит федерального бюджета в этом году составит 1,7% ВВП против прогнозных 1,4%.