Цены в России за неделю выросли на 0,1%

По данным Росстата, инфляция в России с 19 по 25 мая составила 0,1%. В предыдущие две недели индекс потребительских цен не менялся. При этом с начала года стоимость основных товаров и услуг поднялась на 2,3%.
Согласно цифрам официальной статистики, с 19 по 25 мая среди продовольственных товаров более всего
Среди остальных продуктов питания заметнее всего выросли цены на рис (+1%), картофель (+3,5%), яблоки (+2,4%) и морковь (+1,2%). В то же время помидоры подешевели на 3,7%, а лук — на 3,2%.
Как писал NEWS.ru, блогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты питания в 2007 году и 2020-м и ужаснулся реальному росту цен в России. По его данным, стоимость продовольствия выросла в четыре раза. Блогер рассказал, как 13 лет назад при подготовке к вечеринке он закупил в магазине очень много продуктов и сохранил чек на рекордную для него сумму в 3045 рублей. В этом году он отправился в тот же магазин и выписал цены на продукты из чека 2007 года. Результаты его очень впечатлили — аналогичная закупка в этом году обошлась бы ему в 12 459 рублей.
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