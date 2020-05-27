Цены в России за неделю выросли на 0,1%

https://static.news.ru/photo/0a6e27f2-a03b-11ea-accc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным Росстата, инфляция в России с 19 по 25 мая составила 0,1%. В предыдущие две недели индекс потребительских цен не менялся. При этом с начала года стоимость основных товаров и услуг поднялась на 2,3%.

Согласно цифрам официальной статистики, с 19 по 25 мая среди продовольственных товаров более всего подорожала гречка (+1,2%), цена на неё растёт уже седьмую неделю подряд. Более всего стоимость крупы увеличилась в Республике Калмыкия (+4,3%) и Новосибирской области (+3,8%), а в Чукотском АО она подешевела на 17,5%.

Среди остальных продуктов питания заметнее всего выросли цены на рис (+1%), картофель (+3,5%), яблоки (+2,4%) и морковь (+1,2%). В то же время помидоры подешевели на 3,7%, а лук — на 3,2%.

Как писал NEWS.ru, блогер Руслан Усачев сравнил цены на продукты питания в 2007 году и 2020-м и ужаснулся реальному росту цен в России. По его данным, стоимость продовольствия выросла в четыре раза. Блогер рассказал, как 13 лет назад при подготовке к вечеринке он закупил в магазине очень много продуктов и сохранил чек на рекордную для него сумму в 3045 рублей. В этом году он отправился в тот же магазин и выписал цены на продукты из чека 2007 года. Результаты его очень впечатлили — аналогичная закупка в этом году обошлась бы ему в 12 459 рублей.