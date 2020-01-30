https://static.news.ru/photo/ed6a816c-4376-11ea-bd77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министр антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Владимир Колтович сообщил, что С 1 февраля 2020 года цена на транзит российской нефти по стране вырастет больше чем на 6%.

Переговоры закончились, мы ни о чём не договорились, — посетовал министр.

По его словам, из-за этого вступает в силу статья инструкции. Она устанавливает порядок повышения тарифа на транзит нефти, который связан с инфляцией, передаёт «Царьград».

Как писал NEWS.ru, Белоруссия ведёт активные переговоры с представителями США, Саудовской Аравии и ОАЭ о закупках нефти. Александр Лукашенко считает, что эти страны готовы поставить в республику необходимый объём сырья, удовлетворяющий её потребности.