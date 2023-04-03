Цены на нефть взлетели после объявления странами ОПЕК+ о сокращении добычи Нефть подорожала на 7% после объявления стран ОПЕК+ о сокращении добычи

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После объявления рядом стран ОПЕК+ о сокращении объемов добычи нефти мировые цены на нее выросли более чем на 7%, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE. Снижение добычи начнется в мае и будет действовать до конца текущего года.

По данным на 01:07 мск, майские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 7,12%, до $81,09 за баррель. К 01:18 мск фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне поднялись на 7,13%, до $85,59 за баррель.

О снижении объемов добычи нефти странами ОПЕК+ стало известно накануне. Так, Саудовская Аравия будет добывать меньше на 500 тысяч баррелей в сутки, Ирак — на 211 тысяч б/с, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — на 144 тысячи б/с, Кувейт — на 128 тысяч б/с, Оман — на 40 тысяч б/с, Казахстан — на 78 тысяч б/с. Данная мера станет дополнением к сокращению добычи, согласованному в октябре 2022 года, она направлена на поддержание стабильности рынка.

Россия также до конца текущего года продлила решение о сокращении нефтедобычи на 500 тысяч баррелей в сутки, сообщил вице-премьер Александр Новак. Ранее он отметил, что нефтяной рынок находится под беспрецедентным отрицательным давлением неестественных рукотворных факторов. По его мнению, одной из главных причин сложившейся ситуации является недальновидная политика западных стран.