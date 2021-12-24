Цены на газ за день снизились на 25%, упав ниже $1200

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов продолжает снижаться и опустилась уже ниже $1200 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 25%.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1157 за тысячу кубометров, или €98,655 за мегаватт-час.

Ранее стало известно, что цена на газ в Европе на открытии биржевых торгов опустилась ниже $1450 за тысячу кубометров. Общее снижение стоимости газа накануне превысило 27%: цены фьючерсов к закрытию торгов упали ниже $1500 за тысячу кубометров, составив $1472,2, что на 27,1% ниже расчётной цены 22 декабря, составлявшей около $2020.

Накануне цена газа в Европе установила рекорд, превысив $2000 за тысячу кубометров. Это могло быть связано с тем, что «Газпром» прекратил поставки газа по газопроводу Ямал — Европа в Германию. Торги январскими фьючерсами по индексу TTF открылись на уровне $1800 за тысячу кубометров. В течение дня цены колебались, но на открытии торгов 22 декабря цена на газ в Европе упала на 5%.

Между тем сообщается, что суда, перевозящие сжиженный природный газ в Азию, стремительно меняют курс на Европу, где растут цены на газ и европейские потребители готовы платить больше. В частности, в Европу впервые более чем за 10 лет будет доставлена партия сжиженного газа из Австралии.