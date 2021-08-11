Цены на газ в Европе выросли до рекордной отметки

Цена на газ в Европе в ходе торгов преодолела отметку в $560 за 1 тыс. куб. м. О новом рекорде свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 18:38 мск достигла значения в $560,27 за тыс. куб. м, или €46,605 за МВт/ч. Всего за день цена газа в Европе выросла почти на 4,37% по сравнению с итогами предыдущего дня.

Цены на газ в Европе растут после того, как на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем ночью 5 августа случился сильный пожар. После аварии на заводе прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа вечером 5 августа упала более чем в два раза. Для выполнения своих контрактов «Газпром» задействовал запасы в газовых хранилищах в Европе.