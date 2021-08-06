Началось расследование ЧП на заводе «Газпрома»

Росприроднадзор и Ростехнадзор начали расследование аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалисты уже работают на месте чрезвычайного происшествия и берут пробы. Сам нефтегазовый концерн также приступил к внутреннему расследованию.

Выводы, тем более о последствиях, можно будет сделать только по окончанию расследования, — сообщили «Интерфаксу» в Ростехнадзоре.

Уточняется, что на заводе произошла разгерметизация технологического оборудования цеха УДК-1 с последующим возгоранием.

Ранее сообщалось, что на заводе случился сильный пожар. После аварии на заводе прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа вечером 5 августа упала более чем в два раза, но к настоящему времени наполовину восстановлена.

После этого резко сократился объём поставок газа по газопроводу Ямал — Европа. Примерно в 18:00 по московскому времени 5 августа прокачка рухнула с 1,92–2,1 млн куб. м в час до одного миллиона.

До этого прокачка по газопроводу снизилась с 84 млн куб. м в сутки до 55 млн. Это в 3,5 раза меньше, чем в конце июля.