Центробанк зарегистрировал новую платёжную систему

Банк России внёс в реестр платёжных систем нового участника — Hello. Информация о нём появилась на сайте ЦБ. Оператором платформы является Транскапиталбанк. Согласно рейтингу Banki.ru, финансовая организация занимает 37-е место по активам среди российских банков.

Платёжная система Hello — cовокупность платёжных сервисов и организаций, взаимодействующих по Правилам платёжной системы в целях осуществления переводов денежных средств, — говорится в сообщении на сайте платёжной системы.

Ранее стало известно, что за рубежом начали блокировать платежи по выпущенным в РФ картам UnionPay. При этом спрос на продукты китайской платёжной системы в России продолжает расти. В UnionPay в ситуацию пока не вмешиваются.

По данным на март 2022 года, уже 52 иностранные финансовые организации из 12 стран присоединились к российской Системе передачи финансовых сообщений, которая считается отечественным аналогом SWIFT. СПФС была создана после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году из-за западных санкций и риска отключения от международной системы.