К российскому аналогу SWIFT присоединились 52 международных банка

Уже 52 иностранные финансовые организации из 12 стран присоединились к российской Системе передачи финансовых сообщений, которая считается отечественным аналогом SWIFT, заявила во время выступления в Госдуме глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. СПФС была создана после воссоединения Крыма с РФ в 2014 году из-за западных санкций и риска отключения от международной системы.

Когда в 2014 году впервые появилась угроза отключения от SWIFT, мы разработали СПФС Банка России, которая работает по стандартам SWIFT. К ней могут присоединяться и уже присоединяются иностранные участники, заинтересованные в работе с российскими партнёрами. Сейчас пользователями СПФС являются 52 иностранные организации из 12 стран, — отметила глава Центробанка.

Ранее сообщалось, что российская государственная корпорация развития ВЭБ и Резервный банк Индии (РБИ) завершили работу над альтернативной транзакционной платформой для облегчения двусторонней торговли после того, как западные санкции заблокировали доступ Москвы к всемирной банковской платформе SWIFT. Отмечается, что новая платёжная система, скорее всего, будет установлена в штаб-квартирах как РБИ, так и ВЭБ.

Новая система должна обеспечить «беспрепятственную передачу импортных или экспортных документов по сделкам в рупиях и рублях», отмечает издание.

Японский экономист Дзюнъити Ядова также заявил, что отключение России от платёжной системы SWIFT в рамках антироссийских санкций Запада не оказало ожидаемого влияния. Эксперт отметил, что результат от санкций будет, если ввести их в отношении всех российских банков, подключённых к SWIFT, которых насчитывается более 300.