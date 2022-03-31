Россия и Индия начнут использовать альтернативу SWIFT до конца недели

Российская государственная корпорация развития ВЭБ и Резервный банк Индии (РБИ) завершили работу над альтернативной транзакционной платформой для облегчения двусторонней торговли после того, как западные санкции заблокировали доступ Москвы к всемирной банковской платформе SWIFT, пишет индийская газета Economic Times со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.

Отмечается, что новая платёжная система, скорее всего, будет установлена в штаб-квартирах как РБИ, так и ВЭБ.

Индия предложила ряд таких транзакционных платформ, из которых российские власти выбрали вариант, работающий на одном из сетевых протоколов, — сказал один из источников.

Новая система, вероятно, будет введена в действие в течение недели. Она должна обеспечить «беспрепятственную передачу импортных или экспортных документов по сделкам в рупиях и рублях», отмечает издание.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявил, что страны БРИКС и их строящаяся финансовая архитектура станут важным участником зарождающегося мира, в котором действующая система не будет использоваться в качестве политического инструмента против других стран, как сейчас это происходит с долларом. Он добавил, что непосредственно Венесуэла «пришла в себя» после отключения своей финансовой системы от SWIFT и не планирует к ней возвращаться.