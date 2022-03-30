Мадуро рассказал о новой международной финансовой архитектуре без доллара

Страны БРИС и их строящаяся финансовая архитектура станут важным участником зарождающегося мира, в котором действующая система не будет использоваться в качестве политического инструмента против других стран, как сейчас это происходит с долларом. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, его слова транслировал телеканал VTV.

Пять развивающихся стран <...> БРИКС <...> реализуют важную инициативу по конфигурации новой финансовой системы, конфигурации новой валютной системы <...>, которая не использует международную банковскую деятельность в качестве политического инструмента для нападений, нанесения ущерба странам или смены режима, — сказал Мадуро.

Он добавил, что непосредственно Венесуэла пришла в себя после отключения своей финансовой системы от SWIFT и не планирует к ней возвращаться.

Международную обменную валюту нельзя использовать в геополитическом или политическом шантаже! Это должна быть стабильная валюта, способная противостоять любым обстоятельствам мирового конфликта <...>, к которой все страны мира имеют равный доступ, — подчеркнул Мадуро.

Ранее Мадуро заявил о начале новой мировой войны, которая сейчас носит экономический характер. По его словам, она может перерасти в реальное столкновение с применением ядерного оружия. По словам главы государства, он был одним из тех, кто не исключал «появления у Украины оружия массового уничтожения, направленного в сторону России». В связи с этим Мадуро призвал международное сообщество проявить сознательность.

Также стало известно, что для борьбы с инфляцией правительство Венесуэлы решило перевести выплаты социальных пособий в национальную криптовалюту Petro.