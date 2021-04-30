Венесуэла переведёт социальные выплаты на свою криптовалюту Petro

https://static.news.ru/photo/54d9cc6c-6c6e-11e9-acd4-fa163e074e61_660.jpg Николас Мадуро Фото: Avn/Xinhua/Global Look Press

Для борьбы с инфляцией правительство Венесуэлы решило перевести выплаты социальных пособий в национальную криптовалюту Petro. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

По мнению Мадуро, подобное решение обеспечит финансовую и экономическую стабильность страны.

Сегодня я принял предложение <...> «петролизировать» социальные выплаты служащим централизованной, децентрализованной государственной администрации и госсектора, — заявил политик в эфире государственного ТВ в ходе выступления, посвящённого Первомаю.

Глава государства отметил, что подобным образом правительство полагает защитить ценность социальных выплат в условиях гиперинфляции.

В 2020 году инфляция в Венесуэле достигла 2958,8%. В этой связи парламент страны предложил индексировать уровень базовой зарплаты в привязке к национальной криптовалюте. Данный проект до настоящего времен не принят.

Ранее стало известно, что президент Венесуэлы Николас Мадуро одобрил использование поставок нефти для расчёта со странами — производителями вакцин от коронавируса.