Мадуро решил нефтью расплачиваться за вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/db32da80-9037-11eb-9082-96000091f725_660.jpg Николас Мадуро Фото: Pedro Rances Mattey/dpa/Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро одобрил использование поставок нефти для расчёта со странами — производителями вакцин от коронавируса.

Сегодня я одобрил отправку нефти в обмен на вакцины. У Венесуэлы есть нефтяные танкеры, клиенты, покупающие нефть, и мы могли бы направить часть произведённой нефти для закупки необходимых вакцин, — отметил политик, выступление которого показал канал VTV.

На такой шаг Мадуро пошёл, поскольку из-за санкций государственные счета в других странах заморожены. Венесуэла пытается освободить средства для оплаты поставок вакцин в рамках международного механизма COVAX, но так средств хватит только на 20% от требуемого количества препаратов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что аккаунт Николаса Мадуро заблокировали в Facebook. Администрация соцсети приняла такое решение из-за того, что глава государства рассказывал о «чудодейственном» лекарстве от коронавирусной инфекции — препарата «Карвативир», перорального раствора, который Мадуро называл «чудом».