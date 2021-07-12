Мадуро заявил, что новая мировая война уже началась

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о начале новой мировой войны, которая сейчас носит экономический характер. По его словам, она может перерасти в реальное столкновение с применением ядерного оружия, сообщает телеканал TeleSUR.

Она направлена на то, чтобы задушить целые страны и регионы, спровоцировав нестабильность в поставках сырья, продуктов питания и энергоносителей, — сказал Мадуро.

По словам главы государства, он был одним из тех, кто не исключал «появление у Украины оружия массового уничтожения, направленного в сторону России». В связи с этим Мадуро призвал международное сообщество проявить сознательность.

В мире существует реальная опасность ядерной войны. Венесуэла призывает мировое сообщество проявить сознательность, — заключил он.

Ранее Мадуро заявил, что власти Венесуэлы обеспокоены тем, что конфликт на Украине может распространиться в другие регионы мира. По его словам, этому активно способствуют санкции, введённые против РФ, а также разжигаемая в западных СМИ ненависть к России.