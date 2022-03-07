Мадуро обеспокоился намерениями сделать конфликт на Украине глобальным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его государство обеспокоено возможностью распространения конфликта на Украине в другие регионы мира. По его словам, этому активно способствует разжигаемая в западных СМИ ненависть к России и санкции против неё. Заявление Мадуро транслировал телеканал VTV.

Конфликт расширяется с военной точки зрения, что может привести к третьей мировой войне. Уже сейчас он имеет глобальные последствия — разрушительное воздействие на цены нефти, бензина и газа, на стоимость продовольствия, удобрений, транспортировки, — подчеркнул он.

Мадуро выразил надежду, что его предупреждение поможет «остановить безумие, захватившее важнейших лидеров Запада и мира». По его словам, власти Венесуэлы уже предпринимают шаги по остановке инфляции и распространения конфликта в Европе.

Ранее депутат Европарламента Тьерри Мариани сообщил, что если Евросоюз откажется от импорта газа и нефти из России, то такое решение обернётся для него катастрофой. Он напомнил, что топливо оплачивается в долларах, а евро уже сильно потерял в цене по отношению к американской валюте.