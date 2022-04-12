SG: отключение России от SWIFT не оказало ожидаемого влияния

Японский экономист Дзюнъити Ядова в статье для издания Shukan Gendai заявил, что отключение России от платежной системы SWIFT в рамках антироссийских санкций Запада не оказало ожидаемого влияния. Эксперт отметил, что результат от санкций будет, если ввести их в отношении всех российских банков, подключенных к SWIFT, которых насчитывается более 300.

Санкционная мера по отключению России от SWIFT, которая изначально считалась решающей, распространяется только на семь российских банков, поэтому она оказалось малоэффективна, — заявил Ядова.

Несмотря на это, он обратил внимание на обратный эффект от санкций для стран запада. В Финляндии экономический рост замедлится вдвое по сравнению с прогнозируемым ранее из-за санкций против России. Рост ВВП страны в 2022 году составит 1,8% против спрогнозированных ранее 3,5%.

Глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг ранее заявил, что большая часть мира не участвует в санкциях против России, поэтому ограничения бесполезны. Он добавил, что Индия получает российскую нефть по дисконтной цене. Он выступил против идеи введения эмбарго на поставки российского газа. Он добавил, что отказ от поставок российского газа никак не повлияет на спецоперацию на Украине.