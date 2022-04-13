За рубежом начали блокировать платежи по выпущенным в РФ картам UnionPay

Спрос в России на карты китайской платёжной системы UnionPay продолжает расти, однако многие зарубежные интернет-магазины блокируют платежи с карт этой системы, выпущенных в РФ, сообщает «Коммерсант». В UnionPay в ситуацию не вмешиваются.

В настоящее время в России число банков-эмитентов UnionPay достигло 10, а количество эмитированных карт составляет около полумиллиона. Значительная их часть является виртуальной — для оплаты товаров в онлайн-магазинах. Многие владельцы таких карт жалуются в соцсетях, что не могут оплатить покупки за рубежом. В частности, в США выпущенные в России карты UnionPay практически нигде не принимают.

В банках наличие проблемы подтверждают, но предпочитают не распространяться об этом. Изданию пояснили, что из-за спецоперации на Украине в зарубежных магазинах решили не обслуживать российских покупателей, хотя это не предусматривается санкциями.

Такие игроки дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам, выпущенным в РФ, вне зависимости от ПС, — сказал один из собеседников издания.

По мнению экспертов, ситуация объясняется просто — онлайн-магазины не хотят разбираться, находится ли под санкциями банк, выпустивший карту. Они предпочитают просто блокировать все платежи из конкретной страны.

Основная задача любой платёжной системы состоит в обеспечении выполнения её участниками единых правил и принципов обслуживания всех держателей карт. В UnionPay должны были вмешаться в ситуацию, но пока этого не делают. На запрос издания там не ответили.

Ранее аналитик Дмитрий Адамидов предупреждал, что у российских пользователей карт UnionPay могут возникнуть трудности с оплатой покупок за рубежом. Он отмечал, что западные страны могут наложить ограничения на китайскую платёжную систему, поскольку санкционная война продолжается. Кроме того, между США и КНР обострились отношения из-за поддержки Пекином России.