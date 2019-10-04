https://static.news.ru/photo/953849bc-e6aa-11e9-9bc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reserve Bank of Australia

Резервный банк Австралии (RBA) предупредил о риске более глубокого спада в мировой экономике из-за протестов в Гонконге и обострения напряжённости на Ближнем Востоке.

Неопределённость в отношении перспектив глобального экономического роста усилилась, и теперь ещё больше вероятность ослабления роста, — пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на отчёт банка.

Специалисты считают, что торговая война между Китаем и США ослабила опережающие индикаторы торговли и инвестиций. Возможный Brexit без сделки также ни к чему хорошему не приведёт, и крупнейшие центробанки будут вынуждены и дальше снижать процентные ставки.

RBA с июня уже в третий раз снизил ключевую процентную ставку и довёл её до 0,75% годовых. За счёт этого регулятор стремится поддержать экономику страны и защитить её от внешних рисков.

Как писал News.ru, аналитик компании БКС Иван Копейкин прокомментировал прогнозы ряда экспертов о грядущем обвале курса рубля из-за попадания российской национальной валюты в так называемый крест смерти — особую ситуацию на финансовом рынке, сигнализирующую об увеличении темпов обесценивания. Он отметил, что риски для рубля, безусловно, есть, выделив в качестве таковых торговые войны и замедление мировой экономики. Однако Копейкин подчеркнул, что есть и позитивные тенденции — например, стимулирование валют «практически от всех мировых ЦБ».