Цена нефти марки Brent впервые за месяц превысила $77

Цена нефти марки Brent достигла $77 за баррель. В последний раз она была выше этой отметки 26 ноября, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE. Нефтяные котировки сменили курс на фоне снижения опасений относительно нового варианта коронавируса «омикрон».

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в марте 2021 года на лондонской бирже ICE достигла $77,6 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 19:00 мск. В последний раз стоимость Brent была выше $77 за баррель 26 ноября 2021 года.

Как пишет РБК, цены на нефть восстанавливаются на ожиданиях того, что ситуация с распространением нового штамма COVID «омикрон» не окажет существенного негативного влияния на спрос на топливо и на темпы восстановления мировой экономики.

Ранее участники ОПЕК+ подтвердили действующую стратегию и решили в январе 2022 года продолжать наращивать добычу нефти. После Нового года объёмы возрастут на плановые 0,4 млн баррелей в сутки, сообщается на сайте альянса.

30 ноября цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась более чем на 5%. Она составила $69,4 за баррель. Стоимость нефти упала ниже $70 впервые с 24 августа.