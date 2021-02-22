Цена нефти марки Brent превысила $66 за баррель впервые с января 2020 года

https://static.news.ru/photo/0ef4731c-757e-11eb-a23c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цена североморской нефтяной смеси марки Brent на Лондонской бирже ICE впервые поднялась до показателей января 2020 года. Её стоимость с поставкой в апреле увеличилась на 1,2%, достигнув к 04:38 мск 23 февраля отметки $66,02 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торговой площадки. Выросла в цене и нефть марки WTI. Апрельский фьючерс подорожал на +1,18%, и достиг рубежа в $62,43 за баррель.

Утром 22 февраля нефть на мировых рынках продолжила дорожать ещё на 1%. Причиной аналитики считали неопределённость по восстановлению добычи топлива в США. Так, баррель Brent подрос в цене на 1,29% и торговался по $63,72, а апрельские фьючерсы WTI подорожали до $59,93 за баррель, что больше на 1,13%, чем при закрытии прошлой сессии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на 160–180 миллиардов рублей превысят плановые нефтегазовые доходы федерального бюджета при цене на нефть выше $60 за баррель. При этом необходимо сохранение текущего курса рубля. Об этом заявил директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Шураков.