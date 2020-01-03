https://static.news.ru/photo/39fbcb34-a9cc-11e9-aaaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

Стоимость нефти на мировом рыке растёт на фоне сообщений о ликвидации иранского генерала Сулеймани. Стоимость барреля североморской Brent неожиданно изменилась, если считать с конца мая, она превысила $70.

По ходу торгов в Лондоне стоимость барреля Brent достигала отметки в $70,16 (около 04:15 мск). Это на 2,08% выше показателя предыдущего торгового дня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что цены на российскую нефть марки Urals, возможно, ждёт резкое падение. За год она может потерять почти $4 за баррель. Такой прогноз дали аналитики ценового агентства Argus. Они ожидают, что среднегодовая цена Urals в 2020 году окажется равной $59,6 за баррель, в то время как в 2019 году она составила $63,3.