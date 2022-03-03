Цена газа в Европе поднималась до $2200 за 1 тыс. кубометров

Цена апрельских фьючерсов на газ в Европе поднималась до $2200 за тысячу кубометров в ходе торгов 2 марта, что является историческим рекордом, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures. Стоимость нефти марки Brent превысила $111. Это произошло впервые с июля 2014 года.

Стоимость апрельских фьючерсов увеличилась больше чем на 50% к закрытию предыдущего дня. На данный момент газ торгуется в районе $1900.

В последние дни цены на газ в Европе показывают значительную волатильность. Они начали расти после того, как 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик и объявил 24 февраля о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины.

В начале и середине февраля фьючерсы торговались на уровне $800–1300 за одну тысячу кубометров. По мнению экспертов, стоимость голубого топлива может обновить исторические максимумы.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев заявил, что Запад будет отказываться от российской нефти по политическим причинам. Из-за этого, по его мнению, начнёт расти скидка нефти Urals к Brent.