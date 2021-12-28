ЦБ сообщил о росте числа закредитованных россиян

С 1 апреля 2020 года по 1 июля 2021 года число россиян с кредитами выросло на 2,4%, до 43 млн человек. Также отмечен рост просрочек по банковским ссудам и задолженностей по ипотеке, сообщается в аналитическом материале на сайте Центробанка.

Рост числа закредитованных россиян связан , в частности, с увеличением количества обращающихся в микрофинансовые организации (МФО). С апреля 2020-го по июль 2021 года туда обратилось более 600 тыс. человек, число таких заёмщиков увеличилось до 3 млн. Число заёмщиков, у которых есть кредит и в банке, и в МФО, за этот же период увеличилось на 400 тысяч человек, до 3,7 млн. Общая сумма их долгов составила 1,7 трлн рублей.

Кроме того, известно, что к 1 июля 2021 года около 6 млн россиян имели просрочки по банковским ссудам на срок от трёх месяцев. К началу пандемии их число не превышало 5,8 млн человек. Растёт и задолженность по ипотеке: во втором квартале 2021 года средний ипотечный долг на каждого нового созаёмщика составил 2,42 млн рублей, что на 78% выше показателей до начала пандемии. Число россиян, которые стали брать потребкредит на первоначальный взнос по ипотеке, выросло с 5,5% до 6,2%.

Ранее в МФО описали портрет среднестатистического заёмщика. Чаще всего за микрокредитами обращаются жители городов в возрасте до 35 лет с доходом до 50 тысяч рублей. В среднем размер займа составляет 10 тысяч рублей. По словам собеседников агентства, среднестатистический заёмщик является работником сферы услуг или розничной торговли. Впрочем, среди клиентов МФО встречаются также люди, занятые в рекламной индустрии, сельском хозяйстве, пищевой промышленности. Срок, на который берутся микрокредиты, не превышает 23 дня. В большинстве случаев займы берутся на покрытие повседневных и неотложных нужд, крупные покупки или ремонт. Как правило, заёмщики уже имеют по меньшей мере один непогашенный кредит.