ЦБ сообщил о росте числа закредитованных россиян

С 1 апреля 2020 года по 1 июля 2021 года число россиян с кредитами выросло на 2,4%, до 43 млн человек. Также отмечен рост просрочек по банковским ссудам и задолженностей по ипотеке, сообщается в аналитическом материале на сайте Центробанка.
Рост числа закредитованных россиян
Кроме того, известно, что к 1 июля 2021 года около 6 млн россиян имели просрочки по банковским ссудам на срок от трёх месяцев. К началу пандемии их число не превышало 5,8 млн человек. Растёт и задолженность по ипотеке: во втором квартале 2021 года средний ипотечный долг на каждого нового созаёмщика составил 2,42 млн рублей, что на 78% выше показателей до начала пандемии. Число россиян, которые стали брать потребкредит на первоначальный взнос по ипотеке, выросло с 5,5% до 6,2%.
Ранее в МФО описали портрет среднестатистического заёмщика. Чаще всего за микрокредитами обращаются жители городов в возрасте до 35 лет с доходом до 50 тысяч рублей. В среднем размер займа составляет 10 тысяч рублей. По словам собеседников агентства, среднестатистический заёмщик является работником сферы услуг или розничной торговли. Впрочем, среди клиентов МФО встречаются также люди, занятые в рекламной индустрии, сельском хозяйстве, пищевой промышленности. Срок, на который берутся микрокредиты, не превышает 23 дня. В большинстве случаев займы берутся на покрытие повседневных и неотложных нужд, крупные покупки или ремонт. Как правило, заёмщики уже имеют по меньшей мере один непогашенный кредит.