ЦБ сообщил, что граждане и бизнес будут получать поддержку после карантина

https://static.news.ru/photo/6bad1f86-a9d8-11ea-a405-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Действие мер поддержки граждан и предприятий малого и среднего бизнеса продолжат действовать после снятия ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса, сообщили в Центробанке РФ.

В заявлении регулятора отмечается, что за два с половиной месяца действия режима самоизоляции многие заёмщики оказались в затруднительном материальном положении, также значительно пострадали предприятия некоторых отраслей малого и среднего бизнеса.

Вне зависимости от сроков завершения периода самоизоляции и открытия предприятий и граждане, и субъекты МСП будут еще долго испытывать необходимость в поддержке. Соответственно меры, разработанные Банком России, будут действовать, как и обозначено в наших информационных письмах, — подчеркнули в Банке России.

Отмечается также, что регулятор продолжает мониторить ситуацию на рынке и, при необходимости, допускает возможность введения новых мер поддержки, передаёт ТАСС.

В настоящий момент не облагаются комиссией денежные переводы до 100 тысяч рублей, совершённые по номеру телефона, в дальнейшем будут снижены надбавки к коэффициентам риска по ипотеке, выданной с 1 апреля, а также расширена программа рефинансирования кредитов для малого и среднего бизнеса.

ЦБ РФ также рекомендовал банкам и МФО не брать пени и штрафы за просрочку по кредитам и не обращать взыскание на недвижимость по долгу физического лица, если оно предоставит официальную справку о заражении коронавирусом.

Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин подписал новый закон. Согласно документу, всем самозанятым гражданам будет предоставлен налоговый капитал в размере 1 МРОТ.