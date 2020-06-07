Путин подписал закон о налоговом капитале в 1 МРОТ для самозанятых

Президент России Владимир Путин подписал новый закон. Согласно документу, всем самозанятым гражданам будет предоставлен налоговый капитал в размере 1 МРОТ.
Это условная сумма, которую государство перечисляет на счёт и которую самозанятый может потратить на оплату тех налогов, которые ему предстоит уплатить. По существу, это очень серьёзная налоговая поддержка государством по текущему году с тем, чтобы самозанятые могли продолжать свою деятельность, — заявил председатель по бюджету и налогам Андрей Макаров.
По словам главы ФНС Даниила Егорова, такую меру поддержки к 1 июня получат более 670 тысяч самозанятых.
Данную сумму граждане смогут использовать как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по налогам. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.
Ранее NEWS.ru информировал, что самозанятым начислили 8,5 млрд рублей налогового капитала в приложении «Мой налог».
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