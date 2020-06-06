Самозанятым гражданам РФ начислили 8,5 млрд рублей налогового капитала

https://static.news.ru/photo/cc882be6-a8b3-11ea-92dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ начислила порядка 8,5 млрд рублей налогового капитала самозанятым гражданам в приложении «Мой налог».

Об этом глава ФНС Даниил Егоров рассказал в интервью программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1».

Нам было поручено начислить так называемый налоговый капитал, люди обычно называют его бонусами, то есть это та сумма, которая идёт на уплату налогов, — пояснил Егоров.

Глава ФНС уточнил, что начисления налогового капитала в рамках этой инициативы получили более 700 тысяч самозанятых.

Российский президент Владимир Путин ранее объявил о запуске с 1 июня специальной программы поддержки занятости в пострадавших от пандемии коронавируса и экономического кризиса областях. Отдельным категориям компаний в рамках программы полностью спишут налоговые платежи, за исключением налога на добавленную стоимость, и страховые взносы за II квартал 2020 года.

Самозанятые граждане смогут получить налоговый капитал в размере минимальной оплаты труда (12 130 рублей), за счёт которого они смогут оплатить налоги за 2020 год.

Как писал NEWS.ru, каждый третий работник в России за время пандемии столкнулся со снижением заработка. Основное снижение трудовых доходов наблюдалось у работающих не по найму, то есть у индивидуальных предпринимателей и самозанятых.